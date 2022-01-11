МОЗ: Медики і чиновники мають вакцинуватися до кінця січня. Інакше їх відсторонять від роботи

Медики, комунальники та працівники органів місцевого самоврядування повинні щепитися від коронавірусу до 31 січня. В іншому разі їх відсторонять від роботи.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається, новий перелік організацій, представники яких підлягають обовʼязковій вакцинації проти COVID-19, набуде чинності 31 січня.