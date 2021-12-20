У МОЗ розповіли, що обов’язкова вакцинація для медиків та комунальників запрацює з 20 січня

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що наказ про обов’язкову вакцинацію для медиків набере чинності з 20 січня. Після цієї дати їх почнуть відсторонювати від роботи.

Про це пише пресслужба уряду.

Новий наказ розширив перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Крім медиків, туди потрапили працівники комунальних підприємств та працівники органів місцевого самоврядування.

Ті, хто не вакцинуються до цієї дати, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Але звільняти їх буде заборонено.