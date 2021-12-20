У МОЗ розповіли, що обов’язкова вакцинація для медиків та комунальників запрацює з 20 січня

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що наказ про обов’язкову вакцинацію для медиків набере чинності з 20 січня. Після цієї дати їх почнуть відсторонювати від роботи.
Про це пише пресслужба уряду.
Новий наказ розширив перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Крім медиків, туди потрапили працівники комунальних підприємств та працівники органів місцевого самоврядування.
Ті, хто не вакцинуються до цієї дати, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Але звільняти їх буде заборонено.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу, поки вони не зроблять щеплення. З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).