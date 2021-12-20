В Минздраве рассказали, что обязательная вакцинация для медиков и коммунальщиков заработает с 20 января

В Министерстве здравоохранения сообщили, что приказ об обязательной вакцинации для медиков вступит в силу с 20 января. После этой даты их отстранят от работы.

Об этом пишет пресс-служба правительства.

Новый приказ расширил перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Кроме медиков, туда попали работники коммунальных предприятий и работники органов местного самоуправления.

Те, кто не вакцинируется до этой даты, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Но увольнять их будет запрещено.