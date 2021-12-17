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Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Туда попали медики

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Министерство здравоохранения расширило список профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательным условием для дальнейшей работы.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

В перечень таких профессий добавились работники:

  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

«Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше всех взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступит в силу через месяц после его опубликования. Если работники до тех пор не вакцинируются, их начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

  • В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа, пока они не сделают прививку. С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).