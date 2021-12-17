Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Туда попали медики

Министерство здравоохранения расширило список профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательным условием для дальнейшей работы.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
В перечень таких профессий добавились работники:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
«Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше всех взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Приказ вступит в силу через месяц после его опубликования. Если работники до тех пор не вакцинируются, их начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа, пока они не сделают прививку. С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).