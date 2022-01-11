Минздрав: Медики и чиновники должны вакцинироваться до конца января. Иначе их отстранят от работы

Медики, коммунальщики и работники органов местного самоуправления должны привиться от коронавируса до 31 января. В противном случае их отстранят от работы.

Об этом сообщили «Бабелю» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается, новый список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, вступит в силу 31 января.