Минздрав: Медики и чиновники должны вакцинироваться до конца января. Иначе их отстранят от работы

Медики, коммунальщики и работники органов местного самоуправления должны привиться от коронавируса до 31 января. В противном случае их отстранят от работы.
Об этом сообщили «Бабелю» в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как отмечается, новый список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, вступит в силу 31 января.
«Работники этих учреждений, которые не получат по хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы», — заявили в Минздраве.
В то же время это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение в подтверждение этого.
«Количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и существует необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», — пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
- Заметим, ранее приказ об обязательной вакцинации для медиков должен был вступить в силу с 20 января.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
- 22 декабря 2021 года Минздрав начал бустерную вакцинацию медиков и работников интернатов. В скором времени можно будет сгенерировать соответствующий новый COVID-сертификат.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Вакцинировать будут препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.