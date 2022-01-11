МЗС: Майже 150 українців попросили допомогти їм залишити Казахстан

Приблизно 150 громадян України звернулися до посольства України в Казахстані по допомогу у поверненні на батьківщину, проте частина вирішила залишитися.
Про це у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Водночас через поступову стабілізацію ситуації безпеки частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану», — сказав Ніколенко.
За його словами, міжнародне авіасполучення з Нур-Султаном повністю відновлено, крім деяких рейсів європейських авіакомпаній. «На 13 та 16 січня заплановано регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни», — додав речник.
Він зазначив, що відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами. За словами Ніколенка, українське посольство домовилося з казахстанською залізницею про можливість придбати групові квитки для громадян України, які виявлять бажання прибути до Нур-Султану для подальшого вильоту до Києва.
«Дипломати також домовилися з авіакомпанією Air Astana про можливість безоплатного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси з Нур-Султану», — наголосив Ніколенко.
Він зазначив, що у МЗС рекомендують українцям, які хочуть скористатися цією опцією, заздалегідь перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султану. Речник МЗС уточнив, що українців немає серед постраждалих чи затриманих під час останніх подій у Казахстані.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно із фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти. За сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей, зокрема іноземців.