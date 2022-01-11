МИД: Почти 150 украинцев попросили помочь им покинуть Казахстан

Приблизительно 150 граждан Украины обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью в возвращении на родину, однако часть решила остаться.
Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
«В то же время из-за постепенной стабилизации ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана», — сказал Николенко.
По его словам, международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, кроме некоторых рейсов европейских авиакомпаний. «На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане», — добавил спикер.
Он отметил, что возобновляется также транспортное сообщение, в том числе железнодорожное, между крупными казахстанскими городами. По словам Николенко, украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобрести групповые билеты для граждан Украины, которые изъявят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев.
«Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана», — подчеркнул Николенко.
Он отметил, что в МИДе рекомендуют украинцам, которые хотят воспользоваться этой опцией, предварительно проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана. Представитель МИД уточнил, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных во время протестов в Казахстане.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты. За семь дней протестов задержали 5,8 тысячи человек, в том числе иностранцев.