МЗС України відреагувало на протести в Казахстані та засудило насильство

Міністерство закордонних справ України засудило насильство, яке спалахнуло в деяких казахстанських містах та призвело до людських жертв.
Про це ідеться в офіційній заяві МЗС.
«Висловлюємо співчуття у звʼязку із загибеллю казахстанців, з якими українців повʼязують багаторічні звʼязки дружби і взаємної поваги», — зазначили у відомстві та додали, що зараз «надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства».
Українські дипломати закликають дотримуватися прав людини та забезпечити відновлення роботи обʼєктів критичної інфраструктури та систем звʼязку.
Крім того, Україна взяла до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.
«Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну», — наголосили в МЗС.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення з силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти. Станом на 10 січня силовики затримали 7 939 осіб.
- США вимагають від Казахстану пояснити необхідність залучення до розгону протестів сил ОДКБ.
- 10 січня у Казахстані — День жалоби. Точна кількість загиблих під час протестів досі не відома.