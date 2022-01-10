МЗС України відреагувало на протести в Казахстані та засудило насильство

Міністерство закордонних справ України засудило насильство, яке спалахнуло в деяких казахстанських містах та призвело до людських жертв.

Про це ідеться в офіційній заяві МЗС.

«Висловлюємо співчуття у звʼязку із загибеллю казахстанців, з якими українців повʼязують багаторічні звʼязки дружби і взаємної поваги», — зазначили у відомстві та додали, що зараз «надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства».

Українські дипломати закликають дотримуватися прав людини та забезпечити відновлення роботи обʼєктів критичної інфраструктури та систем звʼязку.

Крім того, Україна взяла до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.

«Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну», — наголосили в МЗС.