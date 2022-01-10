МИД Украины отреагировал на протесты в Казахстане и осудил насилие

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие, которое вспыхнуло в некоторых казахстанских городах и привело к человеческим жертвам.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД.
«Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», — отметили в ведомстве и добавили, что сейчас «чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации во избежание дальнейшего насилия».
Украинские дипломаты призывают соблюдать права человека и обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.
Кроме того, Украина приняла во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана.
«Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», — отметили в МИД.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты. По состоянию на 10 января силовики задержали 7 939 человек.
- США потребовали от Казахстана объяснить необходимость привлечения к разгону протестов сил ОДКБ.
- 10 января в Казахстане — День траура. Точное количество погибших во время протестов до сих пор не известно.