У Казахстані оголосили загальнонаціональний траур за жертвами протестів. Напередодні президент наказав стріляти на ураження

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціонального трауру. Напередодні він наказав силовикам відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження.

«У звʼязку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент ухвалив рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби», — повідомив речник Токаєва Берік Уалі, передає Tengrinews.kz.

За останніми даними МВС Казахстану, по країні затримано 4 404 особи, серед них іноземні громадяни. Наразі достеменно невідомо, скільки осіб загинули, але за інформацією силовиків, убито близько 26 людей, 26 поранені.