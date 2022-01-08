В Казахстане объявили общенациональный траур по жертвам протестов. Накануне президент отдал приказ стрелять на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура. Накануне он отдал приказ силовикам открывать огонь по протестующим на поражение без предупреждения.
«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — сообщил спикер Токаева Берик Уали, передает Tengrinews.kz
По последним данным МВД Казахстана, в стране задержаны 4 404 человека, в том числе иностранные граждане. Пока точно неизвестно, сколько человек погибли, но, по информации силовиков, убито около 26 людей, 26 ранены.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь войск стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- По состоянию на 7 января официально, по данным МВД, в протестах погибли 18 силовиков и 26 протестующих. СМИ сообщают о тысячах раненых и более 30 погибших демонстрантах, но точных данных до сих пор нет.