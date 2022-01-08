Перший президент Казахстану Назарбаєв уперше відреагував на протести — обговорив ситуацію з Лукашенком

Водночас Міноборони Білорусі повідомляє , що їхній «військовий контингент, який входить до складу «миротворчих сил» ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану і розпочав виконання поставлених завдань».

За даними пресслужби , увечері 7 січня Лукашенко провів телефонну розмову з Назарбаєвим, у ході якої «співрозмовники детально обговорили стан справ у Казахстані».

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв уперше відреагував на ситуацію в країні та обговорив її із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Зазначимо, що саме Лукашенко та Назарбаєв на пострадянському просторі найдовше «затрималися» на посаді президента. Протягом майже 30 років Назарбаєв був незмінним лідером Казахстану і тільки у 2019 році пішов з посади, очоливши Раду безпеки країни. Наразі достеменно невідомо, де перебуває політик, оскільки місцеві ЗМІ повідомляли, що він, імовірно, виїхав з країни.

Хоча його речник Айдос Укібай зазначає, що Назарбаєв перебуває у столиці, де «проводить низку консультативних зустрічей».

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових протестів заявив, що очолить Радбез замість Назарбаєва. Це було однією із вимог протестувальників.

Тим часом протести та демонстрації у містах країни тривають, а столицю оточили військові. Техніку ввели в Усть-Каменогорськ, Шимкент та інші міста. В Алмати силовики і армія досі ведуть «зачистку» від демонстрантів і, як каже влада, «бойовиків». Неспокійна ситуація поки лише в Алмати. Аеропорт міста закрили до 9 січня.

Tengrinews.kz із посиланням на МВС Казахстану передає, що по країні затримано понад 4 266 осіб, серед них іноземні громадяни.