Первый президент Казахстана Назарбаев впервые отреагировал на протесты — обсудил ситуацию с Лукашенко

В то же время Минобороны Беларуси сообщает , что их «военный контингент, входящий в состав «миротворческих сил» ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач».

По данным прес-сслужбы , вечером 7 января Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым, в ходе которого «собеседники подробно обсудили состояние дел в Казахстане».

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые отреагировал на ситуацию в стране и обсудил ее с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Отметим, что именно Лукашенко и Назарбаев на постсоветском пространстве дольше всего «задержались» на посту президента. На протяжении почти 30 лет Назарбаев был неизменным лидером Казахстана и только в 2019 году ушел с поста, возглавив Совет безопасности страны. В настоящее время неизвестно, где находится политик, поскольку местные СМИ сообщали, что он, вероятно, уехал из страны.

Хотя его пресс-секретарь Айдос Укибай отмечает, что Назарбаев находится в столице, где «проводит ряд консультативных встреч».

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов заявил, что возглавит Совбез вместо Назарбаева. Это было одним из требований протестующих.

Тем временем протесты и демонстрации в городах страны продолжаются, а столицу оцепили военные. Технику ввели в Усть-Каменогорск, Шымкент и другие города. В Алматы силовики и армия до сих пор ведут «зачистку» от демонстрантов и, как говорят власти, «боевиков». Неспокойная ситуация пока только в Алматы. Аэропорт города закрыт до 9 января.

Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана передает, что по стране задержаны более 4 266 человек, в том числе иностранные граждане.