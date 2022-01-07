ДБР спростовує інформацію про арешт активів «5 каналу» і «Прямого» у справі Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію партії «Європейська солідарність» про арешт активів «5 каналу» і телеканалу «Прямий» у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу, у якій фігурує Петро Порошенко.
Спростування ДБР опублікувало 7 січня.
Державне бюро пояснило: 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував нерухомість і корпоративні права Петра Порошенка. Однак на корпоративні права на канали та їхні активи арешт не накладався — їхнім власником є медіахолдинг «Вільні медіа».
Нагадаємо, що про арешт активів «5 каналу» і «Прямого» повідомила 6 січня партія Порошенка «Європейська солідарність».
18 лютого 2021 року Порошенко за «великі гроші» купив телеканал «Прямий», «5 канал» і так йому належав. 8 листопада 2021 року ці телеканали перейшли у власність новоствореного медіахолдингу «Вільні медіа».
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенкові підозру не вручили, він виїхав з країни з робочими візитами, в Україну обіцяє повернутися 17 січня.
- 24 грудня Офіс генерального прокурора заявив, що проситиме суд арештувати Петра Порошенка. Як альтернативу арешту там пропонують призначити заставу — мільярд гривень.