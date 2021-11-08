«5 канал» та «Прямий» перейшли у власність новоствореного холдингу «Вільні медіа»

Телеканали «5 канал» та «Прямий» перейшли у власність новоствореного медіахолдингу «Вільні медіа».

Про це йдеться в заяві на сайті «5 каналу».

Власниками холдингу, згідно із заявою, є «медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами». Вони створили його «усвідомлюючи небезпеку, що створює закон про олігархів для подальшого фінансування та діяльності незалежних ЗМІ та опозиційних демократичних сил».

Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа. «Підкреслюємо, що таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером», — додали у заві.

Крім того, канал зазначив, що відповідно до вимог антикорупційного законодавства, народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам. Підкреслюється, що канали було придбано «за ринковою ціною».

«Значна сума угоди відображає суттєвий внесок, що родина Порошенків та повʼязані з нею компанії зробили на створення, підтримку та розвиток вільної демократичної преси. Угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни, розрахунки буде проведено відповідно до умов укладеної угоди», — повідомляється у заяві.

Медіахолдинг «Вільних медіа» найближчим часом укладе з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.