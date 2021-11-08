«5 канал» и «Прямой» перешли в собственность нового холдинга «Вільні медіа». Что о нем известно?

Телеканалы «5 канал» и «Прямой», принадлежавшие пятому президенту Петру Порошенко, перешли в собственность новосозданного медиахолдинга «Вільні медіа».

Об этом говорится в заявлении на сайте «5 канала».

Владельцами холдинга, согласно заявлению, являются «медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами». Они создали его «осознавая опасность, которую создает закон об олигархах для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил».

Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива каналов. «Подчеркиваем, что таким образом трудовые коллективы являются крупнейшим акционером», — добавляется в заявлении.

Кроме того, канал отметил, что согласно требованиям антикоррупционного законодательства народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам. Подчеркивается, что каналы были приобретены «по рыночной цене».