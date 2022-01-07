ГБР опровергает информацию об аресте активов «5 канала» и «Прямого» по делу Петра Порошенко

Государственное бюро расследований опровергло информацию партии «Европейская солидарность» об аресте активов «5 канала» и телеканала «Прямой» по делу о поставках угля с оккупированного Донбасса, в котором фигурирует Петр Порошенко.

Опровержение ГБР опубликовало 7 января.

Государственное бюро объяснило: 6 января Печерский районный суд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права Петра Порошенко. Однако на корпоративные права на каналы и их активы арест не налагался — их владельцем является медиахолдинг «Вільні медіа».

Напомним, что об аресте активов «5 канала» и «Прямого» сообщила 6 января партия Порошенко «Европейская солидарность».

18 февраля 2021 года Порошенко за «большие деньги» купил телеканал «Прямой», «5 канал» и так ему принадлежал. 8 ноября 2021 года эти телеканалы перешли в собственность новосозданного медиахолдинга «Вільні медіа».