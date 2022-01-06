Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: Наступне засідання Ради асоціації Україна — ЄС відбудеться у квітні

Восьме засідання Ради асоціації Україна — ЄС може відбутися у квітні 2022 року.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.
«Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна — ЄС», — написав він.
Зазначимо, поки що точна дата проведення засідання невідома.
Також Шмигаль подякував Боррелю за візит в Україну, який є важливим на тлі загострення ситуації з боку Росії.
Нагадаємо, засідання Ради асоціації Україна — ЄС проводять із 2017 року. Україні це дає можливість посилювати політичні та економічні звʼязки з ЄС, отримуючи підтримку реформ за рахунок кредитів і гарантій.
- У ніч проти середи, 5 січня, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прилетів до України, щоб підтримати її на тлі загрози Росії. Верховний комісар Євросоюзу з питань зовнішньої політики відвідав Станицю Луганську на Донбасі, після чого прибув до Києва.
- Раніше Боррель повідомив, що найближчим часом запропонує створити в Україні військову навчальну місію Євросоюзу.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації із хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.