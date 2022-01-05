Глава дипломатії Євросоюзу Боррель прибув до України. Він поїде на Донбас

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прилетів до України, щоб підтримати її на тлі загрози Росії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter у ніч проти середи, 5 січня.

«У звʼязку з посиленням військової потужності Росії [біля кордонів України], я перебуваю тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та підтримати послідовні зусилля щодо реформування, які мають вирішальне значення для стійкості», — написав Боррель у соцмережі та виклав фото аеропорту Харкова.

За словами верховного комісара Євросоюзу з питань зовнішньої політики, він планує відвідати Станицю Луганську на Донбасі та Київ.