Глава дипломатії Євросоюзу Боррель прибув до України. Він поїде на Донбас

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель прилетів до України, щоб підтримати її на тлі загрози Росії.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter у ніч проти середи, 5 січня.
«У звʼязку з посиленням військової потужності Росії [біля кордонів України], я перебуваю тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та підтримати послідовні зусилля щодо реформування, які мають вирішальне значення для стійкості», — написав Боррель у соцмережі та виклав фото аеропорту Харкова.
За словами верховного комісара Євросоюзу з питань зовнішньої політики, він планує відвідати Станицю Луганську на Донбасі та Київ.
- Раніше Боррель повідомив, що найближчим часом запропонує створити в Україні військову навчальну місію Євросоюзу.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації із хімічною зброєю». У США цю заяву спростували та запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».