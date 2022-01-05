Глава дипломатии Евросоюза Боррель прибыл в Украину. Он поедет на Донбасс

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прилетел в Украину, чтобы поддержать ее на фоне угрозы России.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в ночь на среду, 5 января.
«В связи с усилением военной мощи России [возле границ Украины], я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости», — написал Боррель в соцсети и выложил фото аэропорта Харькова.
По словам верховного комиссара Евросоюза по внешней политике, он планирует посетить Станицу Луганскую на Донбассе и Киев.
- Ранее Боррель сообщил, что в ближайшее время предложит создать в Украине военную обучающую миссию Евросоюза.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью более 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО по нерасширению на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли и заверили, что «не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность».