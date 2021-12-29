Еврокомиссар Боррель предложит ЕС создать в Украине военную учебную миссию

Верховный комиссар Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель в ближайшее время предложит создать в Украине военную учебную миссию Евросоюза.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на интервью Борреля немецкому изданию Die Welt.

«Мы на месте уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие», — сказал Боррель. Он добавил, что в ближайшее время озвучит это предложение представителям ЕС.