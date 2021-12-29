Єврокомісар Боррель запропонує ЄС створити в Україні військову навчальну місію

Верховний комісар Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель найближчим часом запропонує створити в Україні військову навчальну місію Євросоюзу.
Про це пише ZN.ua з посиланням на інтервʼю Борреля німецькому виданню Dіe Welt.
«Ми на місці вже оцінили, що потрібно українцям, чим ми можемо реально допомогти, скільки коштує така місія і хто може взяти у ній участь», — сказав Боррель. Він додав, що найближчим часом він озвучить цю пропозицію представникам ЄС.
Голова європейської дипломатії також нагадав, що нещодавно ЄС ухвалив рішення виділити Україні €31 мільйон на військові потреби.
- Раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували та запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».