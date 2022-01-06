Премьер-министр Денис Шмыгаль: Следующее заседание Совета ассоциации Украина — ЕС состоится в апреле

Восьмое заседание Совета ассоциации Украина — ЕС может состояться в апреле 2022 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter после встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.
«Актуализировали повестку дня наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина — ЕС», — написал он.
Отметим, что пока точная дата проведения заседания неизвестна.
Также Шмыгаль поблагодарил Борреля за визит в Украину, который важен на фоне обострения ситуации со стороны России.
Напомним, заседания Совета ассоциации Украина — ЕС проводят с 2017 года. Украине это позволяет усиливать политические и экономические связи с ЕС, получая поддержку реформ за счет кредитов и гарантий.
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- Россия требует гарантии от НАТО по нерасширению на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.