Премьер-министр Денис Шмыгаль: Следующее заседание Совета ассоциации Украина — ЕС состоится в апреле

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter после встречи с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

Восьмое заседание Совета ассоциации Украина — ЕС может состояться в апреле 2022 года.

«Актуализировали повестку дня наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина — ЕС», — написал он.

Отметим, что пока точная дата проведения заседания неизвестна.

Также Шмыгаль поблагодарил Борреля за визит в Украину, который важен на фоне обострения ситуации со стороны России.

Напомним, заседания Совета ассоциации Украина — ЕС проводят с 2017 года. Украине это позволяет усиливать политические и экономические связи с ЕС, получая поддержку реформ за счет кредитов и гарантий.