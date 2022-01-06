У Казахстані через масові протести застрягла група українців. В МЗС розповіли, коли планується рейс до Києва

Наразі посольство зʼясовує в адміністрації аеропорту й авіакомпанії, коли українці зможуть вилетіти з Казахстану.

За його словами, дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Сьогодні планується рейс до Києва», — додав Ніколенко та зауважив, що, за даними МЗС, аеропорт Нур-Султана працює у штатному режимі.

Також речник МЗС закликає українців уникати місць масових заходів у Казахстані та зареєструватися в електронній системі «ДРУГ», щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

«Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще. Уважно стежимо за розвитком подій у Казахстані. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитись на захисті інтересів українських громадян у Казахстані. Зараз ключовий пріоритет — їхня безпека», — наголосив Ніколенко та запевнив, що посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи.