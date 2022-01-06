В Казахстане из-за массовых протестов застряла группа украинцев. В МИД рассказали, когда планируется рейс в Киев

Группа украинцев вечером 5 января не смогла вылететь рейсом Алматы — Киев из-за приостановки работы аэропорта в результате массовых протестов.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки.
Сейчас посольство выясняет у администрации аэропорта и авиакомпании, когда украинцы смогут вылететь из Казахстана.
«Сегодня планируется рейс в Киев», — добавил Николенко и отметил, что, по данным МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.
Также пресс-секретарь МИД призывает украинцев избегать мест массовых мероприятий в Казахстане и зарегистрироваться в электронной системе «ДРУГ», чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.
«Украинское государство своих граждан не бросит на произвол судьбы. Внимательно следим за развитием событий в Казахстане. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет — их безопасность», — подчеркнул Николенко, заверив, что посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.
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