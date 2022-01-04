Суд у Канаді присудив сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані по $84 мільйони компенсації

У Канаді суд присудив сім’ям шести загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані по $84 мільйони компенсації. Але наразі невідомо, як саме будуть стягувати кошти з Ірану.

Про це пише BBC.

Адвокат сімей зазначив, що його команда планує боротися за блокування і конфіскацію іранських активів у Канаді та за кордоном, зокрема і нафтових танкерів.

Попри те що авіакатастрофа сталася вже два роки тому, а Іран на офіційному рівні визнав, що пасажирський літак було збито ракетою, країни досі не можуть змусити Іран виплатити компенсації сім’ям загиблих.