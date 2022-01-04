Суд в Канаде присудил семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране по $84 миллиона компенсации

В Канаде суд присудил семьям шести погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране по $84 миллиона компенсации. Но пока неизвестно, как именно будут взиматься средства с Ирана.

Об этом пишет BBC.

Адвокат семей отметил, что его команда планирует бороться за блокировку и конфискацию иранских активов в Канаде и за рубежом, в том числе и нефтяных танкеров.

Несмотря на то что авиакатастрофа случилась уже два года назад и Иран на официальном уровне признал, что пассажирский самолет был сбит ракетой, страны до сих пор не могут заставить Иран выплатить компенсации семьям погибших.