Иран отказался признавать решение суда Канады, который назвал уничтожение самолета МАУ терактом

Власти Ирана не признают решение Высшего суда Онтарио (Канада), который определил террористическим актом уничтожение самолета МАУ PS752 Тегеран — Киев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что высший суд Онтарио не имел юрисдикции принимать подобное решение. «Все знают, что канадский суд не имеет юрисдикции над этой авиакатастрофой, поскольку она произошла за пределами Канады», — заявил пресс-секретарь МИД Саид Хатибзаде. Также, по его словам, решение суда «не базируется на показаниях очевидцев».

Накануне стало известно, что канадский суд удовлетворил иск против Ирана четырех семей, родственники которых погибли в авиакатастрофе. Судьи опирались в своем решении на выводы двух экспертов — военные «Корпуса стражей исламской революции» умышленно сбили самолет и знали, что рейс был гражданским. Истцы теперь смогут требовать компенсации у Ирана.