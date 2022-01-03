Bloomberg: олігарх Рінат Ахметов за рік подвоїв свої статки

За 2021 рік особисті статки олігарха Ріната Ахметова зросли на 55% або на $4,14 мільярда. Він залишається єдними українцев, який потрапив у Bloomberg Billionaires Index.
Наразі в рейтингу 500 найбагатших людей планети Ахметов посідає 190 місце. Його статки становлять $11,7 мільярда.
У профайлі олігарха вказано, що «найбагатша людина України володіє System Capital Management, найбільшим промисловим конгломератом країни. Маріупольська компанія інвестує в металургію, видобуток корисних копалин та енергетику. Він володіє енергетичною компанією ДТЕК і контролює 71,2% акцій «Метінвесту» , найбільшого виробника сталі в країні.
За даними аналітиків видання, статки Ахметова можна порівняти з 0,0558% ВВП Сполучених Штатів Америки.
Першу позицію у списку найбагатших людей посідає власник компанії SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск. Наразі його активи оцінюють в $270 мільярдів.
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон.
- 6 листопада Маск запитав у користувачів Twitter, чи варто йому продати свою частку в компанії, що досягає 10%. Імовірно, так він відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який стосуватиметься нереалізованого приросту капіталу. У підсумку майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.
- Після цього акції Tesla почали дешевшати. За два дні після опитування Маск втратив $50 мільярдів. Мільярдер вже продав акції компанії з виробництва електрокарів на понад $5 мільярдів.