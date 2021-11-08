Ілону Маску доведеться продати пакет акцій Tesla на $21 млрд — так вирішили користувачі у Twitter

Користувачі Twitter взяли участь у голосуванні від найбагатшої людини Землі Ілона Маска щодо того, варто йому продати 10% своїх акцій компанії Tesla на $21 мільярд чи ні.
Вони вирішили, що так — за це віддали 57,9% голосів. У голосуванні взяли участь 3 519 252 людини.
Останнім часом багато говорять про те, що нереалізований прибуток — це засіб ухилення від сплати податків, тому Ілон Маск вирішив запустити голосування щодо того, чи не продати йому 10% своїх акцій Tesla.
«Зауважте, я не отримую зарплату чи бонуси. У мене є лише акції, і їхній продаж — єдиний спосіб для мене платити податки», — зазначав Маск.
Імовірно, він таким чином відреагував на податок для багатих людей, який запропонували у США. Він торкнеться нереалізованого приросту капіталу.
- На початку листопада 2021 року Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії — його статки перевищили $300 мільярдів. Це сталося після того, як ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трильйон.
- Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки. Імовірно, на зростання акцій вплинула новина про те, що сервіс оренди автомобілів Hertz замовив у Tesla 100 тисяч електромобілів. Цей договір оцінюють у $4,2 мільярда.