Илону Маску придется продать пакет акций Tesla на $21 млрд — так решили пользователи в Twitter

Они решили, что да — за это отдали 57,9% голосов. В голосовании приняли участие 3 519 252 человека.

Пользователи Twitter приняли участие в голосовании от самого богатого человека Земли Илона Маска относительно того, стоит ли ему продать 10% своих акций компании Tesla на $21 миллиард.

В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от налогов, поэтому Илон Маск решил запустить голосование, продавать ли ему 10% своих акций Tesla.

«Заметьте, я не получаю зарплаты или бонусы. У меня только акции, и их продажа — единственный способ для меня платить налоги», — отмечал Маск.

Вероятно, он таким образом отреагировал на налог для богатых людей, который предложили в США. Он коснется нереализованного прироста капитала.