Илон Маск доверил пользователям Twitter решить судьбу его пакета акций Tesla на $21 млрд

Самый богатый человек Земли Илон Маск устроил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций компании Tesla на $21 миллиард. Он заявил, что примет решение о продаже пакета акций по результатам голосования.

«В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla [...]. Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа — единственный способ для меня платить налоги», — написал Маск.

Как пишет Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.

До окончания голосования осталось 7 часов. По состоянию на 14:00 в опросе приняли участие более 2,9 млн человек. Пока лидирует предложение продать акции. За — 56,9% людей.