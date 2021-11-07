Илон Маск доверил пользователям Twitter решить судьбу его пакета акций Tesla на $21 млрд

Самый богатый человек Земли Илон Маск устроил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций компании Tesla на $21 миллиард. Он заявил, что примет решение о продаже пакета акций по результатам голосования.
«В последнее время очень много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla [...]. Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа — единственный способ для меня платить налоги», — написал Маск.
Как пишет Reuters, Маск таким образом отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, который затронет нереализованный прирост капитала.
До окончания голосования осталось 7 часов. По состоянию на 14:00 в опросе приняли участие более 2,9 млн человек. Пока лидирует предложение продать акции. За — 56,9% людей.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.
- Tesla стала седьмой в истории компанией после Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook, чья капитализация достигла такой отметки. Вероятно, на увеличение акций повлияла новость о том, что сервис аренды автомобилей Hertz заказал у Tesla 100 тысяч электромобилей. Этот договор оценивают в $4,2 миллиарда.