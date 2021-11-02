Состояние Илона Маска превысило $300 миллиардов и продолжает расти. Его признали самым богатым человеком в истории

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает приумножать свое состояние даже после того, как стал самым богатым человеком в истории. Сейчас оно оценивается в $315 миллиардов.

Об этом говорится в рейтинге Forbes The World`s Real-Time Billionaires.

Состояние американского изобретателя и предпринимателя выросло на $22,6 миллиарда, или 7,72%. Такой рекордный скачок произошел после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион. Следовательно, выросло и состояние Маска, поскольку он владеет 21% акций этой компании и является ее соучредителем.

Также бизнесмен является миноритарным акционером основанной им в 2002 году компании SpaceX. Недавно инвесторы оценили ее стоимость в $74 миллиарда.