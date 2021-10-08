Tesla покидает Кремниевую долину и переносит штаб-квартиру в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру из калифорнийской Кремниевой долины в Техас.

Теперь офис компании переедет в Остин, пишет DW.

Генеральный директор компании Илон Маск не объяснил причины этого решения, однако ранее он уже высказывал недовольство закрытием своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.