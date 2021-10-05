Tesla выплатит рекордную сумму компенсации бывшему сотруднику, который терпел издевательства из-за цвета кожи

Компания Tesla Inc. проиграла дело против бывшего сотрудника Оуэна Диаза и должна выплатить ему 137 миллионов долларов за то, что он «закрывал» глаза на расизм. На работе в Калифорнии мужчина с 2015 до 2016 года терпел обиды и издевательства из-за темного цвета кожи.

О приговоре суда присяжных сообщило агентство Bloomberg.

«Я считаю это самым серьезным приговором по делу о дискриминации по расовому признаку при приеме на работу», — отметил профессор права Дэвид Оппенгеймер.

В свою очередь вице-президент Tesla по кадровым вопросам Валерия Каперс Воркман отметила, что присутствовала на всех заседаниях по делу, поскольку ей было важно услышать историю Диаза. Она отметила, что Tesla в 2015 году и Tesla сегодня — это принципиально разные вещи. Также она опровергла игнорирование жалоб Диаза — Воркман утверждает, что все обращения сотрудника были «расследованы и решены».

Такой масштабный штраф компания выплатит впервые — раньше ей удавалось выигрывать подобные дела на арбитражных разбирательствах.

Адвокат Диаза сказал, что «в отличие от политики нулевой терпимости в Tesla была политика нулевой ответственности».