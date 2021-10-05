Tesla виплатить рекордну суму компенсації колишньому працівнику, який терпів знущання через колір шкіри

Компанія Tesla Inc. програла справу проти колишнього співробітника Оуена Діаза та повина виплатити йому 137 мільйонів доларів за те, що він «закривав» очі на расизм. На роботі в Каліфорнії чоловік з 2015 до 2016 року терпів образи та знущання через темний колір шкіри.

Про вирок суду присяжних повідомила агенція Bloomberg.

«Я вважаю це найсерйознішим вироком у справі про дискримінацію за расовою ознакою при прийомі на роботу», — зазначив професор права Девід Опенгеймер.

Зі свого боку віцепрезидент Tesla з кадрових питань Валерія Каперс Воркман зазначила, що була присутня на всіх засіданнях у справі, оскільки їй було важливо почути історію Діаза. Вона наголосила, що Tesla у 2015 році та Tesla сьогодні — це принципово різні речі. Також вона заперечила ігнорування скарг Діаза — Воркман переконує, що всі звернення працівника були «розслідувані та вирішені».

Такий масштабний штраф компанія виплатить уперше — раніше їй вдавалося вигравати подібні справи на арбітражних розглядах.

Адвокат Діаза сказав, що «на відміну від політики нульової терпимості в Tesla була політика нульової відповідальності».