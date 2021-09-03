Працівники Apple запустили кампанію проти дискримінації та звинуватили керівництво в байдужості

Група працівників американського технологічного гіганта розпочала кампанію #AppleToo, щоб зібрати інформацію від чинних і колишніх працівників щодо несправедливості, залякування та зловживань, з якими вони зіткнулися на роботі.

Про це пише британське видання The Guardian.

Організатори акції наголошують, що Apple тривалий час ухилялася від громадського контролю.

«Коли ми наполягаємо на відповідальності та виправленні постійної несправедливості, яку ми спостерігаємо або переживаємо на своєму робочому місці, це призводить до ізоляції та газлайтингу», — йдеться в заяві.

Уже п’ятеро співробітників на правах анонімності розповіли, що піддавалися сексуальному насиллю та дискримінації на роботі. За їхніми словами, вони повідомляли про ці випадки керівництву, однак інциденти залишилися без уваги.

Також організатори розповідають, що керівництво дозволяло проходити співбесіди на певні посади тільки кандидатам з білим кольором шкіри. Через неможливість достукатися до керівництва працівники організували публічну акцію.