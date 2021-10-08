Tesla покидає Кремнієву долину та переносить штаб-квартиру в Техас

Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з каліфорнійської Кремнієвої долини у Техас.

Тепер офіс компанії переїде в Остін, пише DW.

Генеральний директор компанії Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте раніше він вже висловлював невдоволення закриттям своїх заводів в Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував передислокацією штаб-квартири.

Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж в Каліфорнії.