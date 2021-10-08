Tesla покидає Кремнієву долину та переносить штаб-квартиру в Техас

Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з каліфорнійської Кремнієвої долини у Техас.
Тепер офіс компанії переїде в Остін, пише DW.
Генеральний директор компанії Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте раніше він вже висловлював невдоволення закриттям своїх заводів в Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував передислокацією штаб-квартири.
Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж в Каліфорнії.
У липні стало відомо, що чистий прибуток Tesla за один квартал вперше перевищив 1 мільярд доларів. Суму в 1,14 млрд доларів компанія заробила з 1 квітня до 30 червня.
Це приблизно в 10 разів перевищує прибуток Tesla у другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав майже 12 мільярдів доларів
- Компанія Tesla Inc. програла справу проти колишнього співробітника Оуена Діаза та повина виплатити йому 137 мільйонів доларів за те, що він «закривав» очі на расизм. На роботі в Каліфорнії чоловік з 2015 до 2016 року терпів образи та знущання через темний колір шкіри.