Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Американский изобретатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в истории наблюдений. Его активы оцениваются в $271 млрд.

Об этом пишет Forbes.

Состояние Маска существенно возросло после того, как его компания Tesla достигла капитализации в $1 триллион.

После последнего отчета стоимость принадлежащих Маску акций компании выросла на 13%. За неделю состояние американца выросло на $41 миллиард.

До этого самым богатым человеком был основатель Amazon Джефф Безос. Максимум его состояния был $201 миллиард.

Несмотря на такие активы, Илон Маск не владеет недвижимостью и живет в арендованном доме в Техасе.