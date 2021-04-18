Илон Маск за неделю разбогател почти на $13 млрд на росте акций Tesla

16 апреля индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне — уже четвертую неделю подряд, увеличив состояние большинства самых богатых людей мира. Однако больше всех разбогатели основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск и глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, которые занимали третье и второе место соответственно в рейтинге самых богатых.

Акции Tesla за пять дней торгов подорожали на 9,3%, также значительно выросли и акции LVMH — на 7,8%, достигнув рекордного значения. Аналитик Canaccord Genuity Джед Дорсхаймер сравнивает потенциал Tesla на рынке возобновляемой энергетики с доминированием Apple в потребительской электронике.

Во вторник, 13 апреля Маск за день стал богаче на $12,3 млрд, переместившись на второе место в списке самых богатых людей мира. Но уже через три дня Арно обогнал его, вернув себе второе место в рейтинге.