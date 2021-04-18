Илон Маск за неделю разбогател почти на $13 млрд на росте акций Tesla

16 апреля индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне — уже четвертую неделю подряд, увеличив состояние большинства самых богатых людей мира. Однако больше всех разбогатели основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск и глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, которые занимали третье и второе место соответственно в рейтинге самых богатых.
Об этом пишет Forbes.
Акции Tesla за пять дней торгов подорожали на 9,3%, также значительно выросли и акции LVMH — на 7,8%, достигнув рекордного значения. Аналитик Canaccord Genuity Джед Дорсхаймер сравнивает потенциал Tesla на рынке возобновляемой энергетики с доминированием Apple в потребительской электронике.
Во вторник, 13 апреля Маск за день стал богаче на $12,3 млрд, переместившись на второе место в списке самых богатых людей мира. Но уже через три дня Арно обогнал его, вернув себе второе место в рейтинге.
Сейчас состояние главы LVMH оценивают в $181,7 млрд, а Маска — в $179,7 млрд. Оба сократили отрыв от основателя Amazon Джеффа Безоса, который продолжает возглавлять рейтинг самых богатых в мире с состоянием в размере $197,8 млрд.
- Миллиардеры, входящие в список 25 самых богатых людей мира, за первые два месяца пандемии коронавируса стали еще богаче. По данным Forbes в мае 2020 года, суммарно они заработали $255 млрд. Издание подчеркивало, что данные о миллиардерах резко контрастируют с данными о безработице в США.
- Bloomberg писали в апреле 2020 года, что состояние самого богатого человека Украины бизнесмена Рината Ахметова уменьшились на 80% за последние семь лет. По версии Forbes, Ахметов с 2020 по 2021 увеличил свое состояние в три раза.
- По рейтингу Forbes 100 самых богатых бизнесменов Украины в мае 2020 года, первые места заняли Ахметов, Пинчук и Порошенко.