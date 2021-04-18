Ілон Маск за тиждень розбагатів майже на $13 млрд на рості акцій Tesla

16 квітня індекс S&P 500 закрився на рекордно високому рівні — вже четвертий тиждень поспіль, примноживши статки більшості найбагатших людей світу. Однак найбільше розбагатіли засновник SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск і глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, які займали третє і друге місце відповідно у рейтингу найбагатших.

Акції Tesla за п’ять днів торгів подорожчали на 9,3%, також значно зросли й акції LVMH — на 7,8%, досягнувши рекордного значення. Аналітик Canaccord Genuity Джед Дорсгаймер порівнює потенціал Tesla на ринку відновлюваної енергетики з домінуванням Apple у споживчій електроніці.

У вівторок, 13 квітня Маск за день став багатшим на $12,3 млрд, перемістившись на друге місце у списку найбагатших людей світу. Але вже через три дні Арно обігнав його, повернувши собі друге місце в рейтингу.