В Техасе в аварии с Tesla погибли два человека — однако ни один из них не был за рулем, автомобиль был на автопилоте

В Техасе 17 апреля в округе Харрис авто Tesla врезалось в дерево и загорелось, в результате инцидента погибли двое мужчин — однако ни один из них не находился за рулем. Об этом сообщает The New Tork Times.

Вещественные доказательства с места происшествия и допросы свидетелей заставили чиновников на следующий день заявить, что никто не управлял транспортным средством во время аварии.

Автомобиль Tesla Model S 2019 года ехал ночью на «высокой скорости», но вдруг съехал с дороги и врезался в дерево. Погибшим мужчинам было 59 и 69 лет. Один был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем.

KTRK-TV - ABC13

Полицейский рассказал, что за несколько минут до аварии мужчины сказали женам, что хотят покататься и рассказали о функциях автопилота автомобиля.