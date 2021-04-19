В Техасе в аварии с Tesla погибли два человека — однако ни один из них не был за рулем, автомобиль был на автопилоте

В Техасе 17 апреля в округе Харрис авто Tesla врезалось в дерево и загорелось, в результате инцидента погибли двое мужчин — однако ни один из них не находился за рулем. Об этом сообщает The New Tork Times.
Вещественные доказательства с места происшествия и допросы свидетелей заставили чиновников на следующий день заявить, что никто не управлял транспортным средством во время аварии.
Автомобиль Tesla Model S 2019 года ехал ночью на «высокой скорости», но вдруг съехал с дороги и врезался в дерево. Погибшим мужчинам было 59 и 69 лет. Один был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем.
Полицейский рассказал, что за несколько минут до аварии мужчины сказали женам, что хотят покататься и рассказали о функциях автопилота автомобиля.
Точная причина их смерти пока не известна, ведь пожар был длительным. Правоохранители отметили, что тушили его более 4 часов и потратили более 100 тысяч литров воды, хотя обычно на это требуется несколько минут. Предполагаемая причина столь длительного пожара — аккумуляторы.
Регуляторы уже выражали обеспокоенность по поводу аккумуляторов, используемых в электромобилях. Национальный совет по безопасности на транспорте предупредил в отчете 2020 года, что батареи могут представлять угрозу безопасности для аварийно-спасательных служб.
Митчелл Уэстон, главный следователь Управления пожарной охраны округа Харрис, сказал, что, хотя батареи «в целом безопасны», удары на высоких скоростях могут привести к «тепловому разгону», который вызывает неконтролируемый контакт между различными материалами в батареях. Тепловой разгон может стать причиной пожара, а также привести к повторному возгоранию аккумулятора даже после тушения начального пожара. Mitsubishi Electric предупреждает, что тепловой разгон может привести к катастрофическим последствиям.
Илон Маск, генеральный директор Tesla, опубликовал в Twitter недавний отчет компании о безопасности и написал: «Вероятность аварии Tesla с включенным автопилотом в 10 раз ниже, чем у обычного автомобиля».
Tesla, которая на своем сайте называет автопилот «будущим вождения», заявляет, что эта функция позволяет ее автомобилям «автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения». Однако предупреждается, что «текущие функции автопилота требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным».
В марте Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что расследует почти 23 аварии с участием Tesla, которые либо использовали автопилот, или могли его использовать.
- Tesla готовится к выпуску полностью автономных машин без руля и педалей. Она будет ехать куда нужно и не иметь ограничений.
- Компанию Tesla обвиняют в аварии с погибшими из-за неправильного использования программы «Автопилот», потому что это на самом деле не автопилот.