У Техасі в аварії з Tesla загинули двоє людей — однак жоден з них не був за кермом, автівка була на автопілоті

У Техасі 17 квітня в окрузі Гарріс авто Tesla врізалось у дерево й загорілося, внаслідок інциденту загинуло двоє чоловіків — проте жоден з них не перебував за кермом. Про це повідомляє The New Tork Times.

Речові докази з місця події і допити свідків змусили чиновників наступного дня заявити, що ніхто не керував транспортним засобом під час аварії.

Автомобіль Tesla Model S 2019 року їхав вночі на «високій швидкості», але раптом зʼїхав з дороги і врізався у дерево. Загиблим чоловікам було 59 і 69 років. Один був на передньому пасажирському сидінні, а інший — на задньому.

KTRK-TV - ABC13

Поліцейський розповів, що за кілька хвилин до аварії чоловіки сказали дружинам, що хочуть покататись, і розповіли про функції автопілота автомобіля.