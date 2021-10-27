Forbes: Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію

Американський винахідник та власник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск став найбагатшою людиною за історію спостережень. Його активи оцінюються в $271 млрд.
Про це пише Forbes.
Статки Маска суттєво зросли після того, як його компанія Tesla досягла капіталізації в $1 трильйон.
Після останнього звіту вартість акцій компанії, які належать Маску, зросла на 13%. За тиждень статки американця зросли на $41 мільярд.
До цього найбагатшою людиною був засновник Amazon Джефф Безос. Максимум його статків був $201 мільярд.
Попри такі активи Ілон Маск не володіє нерухомістю і живе в орендованому будинку в Техасі.
- Наприкінці вересня засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову посів першу сходинку у списку найбагатших людей за версією Forbes і Bloomberg.
- Рейтинги Forbes і Bloomberg оновлюються в реальному часі на основі вартості акцій найбільших компаній. Маск за 2021 рік кілька разів виходив на перше місце, випереджаючи Безоса й Арно. У квітні він за тиждень розбагатів майже на $13 мільярдів на зростанні акцій Tesla, але вже в кінці місяця втратив позицію лідера після новин про смертельне ДТП із Tesla на автопілоті.