Ілон Маск посів першу сходинку у списках найбагатших людей від Bloomberg і Forbes

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову посів першу сходинку у списку найбагатших людей за версією Forbes і Bloomberg.

У списку Forbes Real-Time Маск на першому місці зі статком у$ 203,4 мільярда — він виріс на $3,8 мільярда 27 вересня. Маск став третьою людиною в історії (після Джеффа Безоса і Бернара Арно), чий статок у цьому рейтингу перевищив $200 мільярдів.

У рейтингу Bloomberg Billionaires Index у Маска $213 мільярдів.

Другу і третю сходинку в обох рейтингах тепер посідають засновник компаній Amazon і Blue Origin Безос і французький мільярдер Арно, якому належать LVMH та бренди Louis Vuitton і Sephora.