Ілон Маск після проведення комедійного шоу втратив $20 мільярдів

Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск після того, як провів шоу Saturday Night Live, втратив 20 мільярдів доларів.
Про це пише Forbes.
Виною цьому стали заяви Маска на шоу. Зокрема через те, що він назвав криптовалюту Dogecoin аферою, хоча сам же своїми твітами штучно підвищив її ціну.
За даними Forbes, після випуску акції Tesla знизились на 15%, унаслідок чого Маск втратив понад 20 мільярдів доларів. Його капітал знизився до 145,5 мільярда доларів.
- Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск 8 травня зʼявився в гумористичному шоу Saturday Night Live як ведучий і учасник скетчів. У кількох він зіграв Маріо, ковбоя, помічника астронавта та фінансового експерта. Останній скетч обрушив на 33% вартість жартівливої криптовалюти Dogecoin, тому що Маск назвав її «лохотроном».
- Також під час шоу Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера. Це розлад психологічного розвитку, що характеризується вираженими труднощами в соціальному спілкуванні та сприйнятті навколишнього світу. Але це не впливає на інтелект.