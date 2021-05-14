Илон Маск после проведения комедийного шоу потерял $20 миллиардов

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск после того, как провел шоу Saturday Night Live, потерял 20 миллиардов долларов.

Об этом пишет Forbes.

Виной этому стали заявления Маска на шоу. В частности потому, что он назвал криптовалюту Dogecoin аферой, хотя сам же своими твитами искусственно повысил ее цену.

По данным Forbes, после выпуска акции Tesla снизились на 15%, вследствие чего Маск потерял более 20 миллиардов долларов. Его капитал снизился до 145,5 миллиарда долларов.