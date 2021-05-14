Илон Маск после проведения комедийного шоу потерял $20 миллиардов

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск после того, как провел шоу Saturday Night Live, потерял 20 миллиардов долларов.
Об этом пишет Forbes.
Виной этому стали заявления Маска на шоу. В частности потому, что он назвал криптовалюту Dogecoin аферой, хотя сам же своими твитами искусственно повысил ее цену.
По данным Forbes, после выпуска акции Tesla снизились на 15%, вследствие чего Маск потерял более 20 миллиардов долларов. Его капитал снизился до 145,5 миллиарда долларов.
- Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск 8 мая появился в юмористическом шоу Saturday Night Live как ведущий и участник скетчей. В нескольких он сыграл Марио, ковбоя, помощника астронавта и финансового эксперта. Последний скетч обрушил на 33% стоимость шутливой криптовалюты Dogecoin, потому что Маск назвал ее «лохотроном».
- Также во время шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера. Это расстройство психологического развития, характеризующееся выраженными трудностями в социальном общении и восприятии окружающего мира. Но это не влияет на интеллект.