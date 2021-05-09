Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера

Глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера.

В этом он признался в приветственном слове в юмористической программе Saturday Night Live (SNL) на телеканале NBC, в которой был приглашенным ведущим.

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался», — сказал Маск.

Также во вступительном слове миллиардер пошутил, что часто пишет в своем Twitter неоднозначные посты. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — сказал Маск.

Основатель SpaceX также упомянул эпизод, когда курил марихуану в подкасте комика Джо Рогана. Но это, подчеркнул он, произошло лишь однажды, хотя ему теперь это постоянно припоминают — «словно я только и делаю, что хожу с подкаста на подкаст и там курю».

Синдром Аспергера — расстройство психологического развития, характеризующийся выраженными трудностями в социальном общении и восприятии окружающего мира. Но это не влияет на интеллект. Синдром иногда называют формой высокофункционального аутизма.