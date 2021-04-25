Американский изобретатель и бизнесмен Маск станет ведущим выпуска юмористического шоу Saturday Night Live, которое выйдет в эфир 8 мая.
Об этом пишет NBC.
Маск станет ведущим шоу, которое традиционно выходит вечером каждую субботу. Также организаторы объявили и музыкального гостя этого выпуска — певицу Майли Сайрус.
- Saturday Night Live — одно из самых популярных и длительных американских шоу. Его премьера состоялась в 1975 году на телеканале NBC, и с тех пор шоу показывают только там.
- Гостями шоу всегда были известные люди: певцы, артисты и политики. Также во время шоу часто показывают скетчи, в том числе и на острые социальные темы, а также пародии на американских политиков. Ведущим с 2014 года является актер и стендап-комик Дэррел Хэммонд.