Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера

Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що у нього синдром Аспергера.

У цьому він зізнався у вітальному слові в гумористичній програмі Saturday Night Live (SNL) на телеканалі NBC, в якій був запрошеним ведучим.

«Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні — історичний, адже я стану першим ведучим SNL із [синдромом] Аспергера. Принаймні першим, хто в цьому зізнався», — сказав Маск.

Також у вступному слові мільярдер пожартував, що часто пише у своєму Twitter неоднозначні пости. «Я перевинайшов електроавтомобілі та відправляю людей на Марс на космічному кораблі. Ви справді думали, що я при цьому буду звичайним спокійним хлопцем?» — сказав Маск.

Засновник SpaceX також пригадав епізод, коли курив марихуану в подкасті коміка Джо Рогана. Але це, наголосив він, сталося лише одного разу, хоча йому тепер це постійно пригадують — «ніби я тільки те й роблю, що ходжу з подкасту на подкаст і там курю».

Синдром Аспергера — розлад психологічного розвитку, що характеризується вираженими труднощами в соціальному спілкуванні та сприйнятті навколишнього світу. Але це не впливає на інтелект. Синдром іноді називають формою високофункціонального аутизму.